Mayo se despide de El Salvador con concierto de Arcángel 

Dennis Leiva

El artistas puertorriqueño, Austin Agustín Santos, más conocido por su nombre artístico Arcángel hizo brillar el escenario en el estadio Cuscatlán deleitando a los salvadoreños con sus éxitos musicales tanto recientes como antiguos.

#Concierto2024 | Arcángel deleitó a la población salvadoreña con canciones con más de 10 años de antigüedad. pic.twitter.com/kuGhXqXg7j — El Metropolitano (@ElMetroDigital) June 1, 2024

Este evento contó con música del género urbano previo a que el artista saliera al escenario, además de contar con “Onyx creación divina” quien entretuvo a la población salvadoreña con sus propios temas.

Entre los temas que sonaron ayer se encuentran “ALV” feat grupo frontera, “Sigues con él” feat Seach, “3-0”, “Diles Remix”, “Bzrp Music Session #54”.

Además, conto con éxitos de más de 10 años como por ejemplo “Me prefieres a mi”, “Hace mucho tiempo”, “Travesuras Remix”

“Un placer estar aquí con ustedes, yo si no me recuerdo vine como hace un año, me encanta este país, me encanta su gente, muchas gracias por el cariño”, manifestó el cantante puertorriqueño en el concierto.