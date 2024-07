Ministro de Salud afirma que los adultos pueden presentar síntomas leves de dengue 

El Ministro de Salud, Francisco Alabi, informó a través de una entrevista que los adultos adultos pueden presentar síntomas leves, ante el dengue, sin embargo, esto no quiere decir que no puede llegar a ser mortal.

El titular de Salud indicó que todos los grupos etarios están expuestos al dengue; pese a que la mayoría de los casos que se han presentado son menores de edad, esto no representa que los adultos no puedan padecer la enfermedad.

“La mayoría de los casos que nosotros identificamos con casos positivos (de dengue) son menores de edad; si nosotros hacemos un análisis estadístico epidemiológico nos damos cuenta de que es el grupo que está consultando; esto no quiere decir que no haya otros grupos de la población que este desarrollando la enfermedad, pero que no consulta; es importante que tengamos en consideración que la enfermedad puede presentarse en todos los grupos de edad”, afirmó Alabi.

En cuanto a las acciones antivectoriales, el Gobierno del Presidente Bukele no se detiene en su objetivo de proteger a las familias salvadoreñas; por ello, equipos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil están llegando a los hogares salvadoreños para aplicar las diferentes estrategias contra el dengue, zika y chikungunya.