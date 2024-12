Estadio Mágico González será el escenario de la final del Apertura 2024 

El Presidente Ad Honorem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, indicó que la sede para la final del Apertura 2024 se realizará en el Estadio Jorge “Mágico” González.

EL titular del INDES, manifestó que la decisión fue tomada luego de llegar a un acuerdo con la Primera División de Futbol Salvadoreño.

“Luego de un acuerdo alcanzado con la Primera División del fútbol salvadoreño, podemos confirmar que la final del Torneo Apertura 2024 se jugará en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, el sábado 21 de diciembre”.

Por otro lado, Los emparejamientos de la primera división en los Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera: Águila vs FAS; Metapán vs Alianza; Cacahuatique vs Municipal Limeño y Firpo vs 11 Deportivo.