“Bolillo” Gómez anuncia convocatoria para el microciclo en San Antonio

La Selección Mayor de El Salvador desarrollará su cuarto microciclo de trabajo de este 2026 bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez, que comprenderá del 27 al 29 de abril en San Antonio, como parte de su planificación deportiva.

El equipo viajará a San Antonio, Texas, por un periodo de tres días, donde disputará un partido amistoso ante The Dreams F.C. el próximo 28 de abril de 2026, en el marco de la Copa Internacional San Antonio 2026. El encuentro se realizará en el UTSA Park West Athletics Complex, a las 7:00 p. m. (hora de El Salvador), a puertas cerradas.

El equipo está convocado para las 8:00 p.m. del domingo 26 de abril en la Villa Selecta. Luego, el lunes por la mañana hará un entreno antes de viajar y cerca de mediodía se trasladará a Estados Unidos.

Para este microciclo, Hernán Darío Gómez convocó a 19 jugadores, entre elementos de la liga local y legionarios.