Inicia venta general para el concierto de Tini Stoessel en El Salvador

La productora Cosmo Producciones anunció que este día inicia oficialmente la venta general de boletos para el esperado concierto de Tini en El Salvador, donde la artista presentará su espectáculo “FUTTTURA”.

La venta ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Fun Capital, ofreciendo diversas localidades para que los fanáticos elijan la experiencia que desean vivir.

Entre los precios disponibles se encuentran: Experiencia Cosmo ($250.00), Palco Tini con silla numerada ($240.00), Futttura ($150.00), Triple T ($100.00), Tribuna Baja con silla numerada ($75.00), Sol General ($50.00) y Sol General Sur ($35.00).

El concierto se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el Estadio Las Delicias, donde se espera la asistencia de miles de seguidores.

El show “FUTTTURA” promete una experiencia de alto nivel, combinando música, una estética futurista, coreografías y una puesta en escena que consolida a Tini como una de las figuras más influyentes del pop en español.