Lolita Cortés responde a quienes la criticaron por cantar mal: “Salió horrible y me vale”

Lolita Cortés, conocida como ‘La Juez de hierro’ por sus participaciones en “La Academia”, se volvió tendencia en días pasados cuando se viralizó un video en el que aparece cantando “Tu falta de querer” de Mon Laferte.

Debido a que su interpretación desató críticas por parte de los internautas, Apio Quijano, republicó en su cuenta personal de Instagram el clip y arremetió contra la colaboradora de TV Azteca.

De acuerdo con el integrante de Kabah, no se atrevería a hablar de su colega si en el pasado no lo hubiera atacado, pues durante un concierto de “La Academia”, Cortés aseguró que la única talentosa del grupo de pop había sido María José.

Su publicación desató varios comentarios, entre ellos el de la cantante Yurudia, exparticipante de “La Academia”, quien respondió a la burla con: “Yuridia lo compartió”.

Debido a que Lolita Cortés realizó en el pasado duros comentarios a los participantes del concurso de canto de TV Azteca, la reacción por parte de la cantante de “Ya te olvidé” fue bien recibida por sus seguidores.

Lolita Cortés responde a las burlas de sus Apio Quijano y Yuridia

Tras los cometarios de Apio Quijano y Yuridia, la cantante y actriz de comedia había permanecido en silencio, hasta que en un reciente encuentro con los medios respondió a las burlas y aseguró que no le gusta el ‘hate’.

“Díganme qué carrera artística tienen y entonces hablamos, no me molesta en lo más mínimo, tengo más de 40 años en esto, salió horrible y me vale”, aseguró.

Respecto a los comentarios del exparticipante de LCDLFM, respondió: “Que se me pare en un escenario importante y el día que tenga una trayectoria artística hablamos”, sentenció.

Mientras que a Yuridia, solo le envió sus mejores deseos y le externó su admiración: “La admiro muchísimo, la amo también y le mando bendiciones a ella”, puntualizó.

De acuerdo con la ‘Juez de Hierro’, el video surgió en una salida en la que buscaba relajarse, razón por la que la canción no salió perfecta, pues no se trataba de un concierto.

“Esto no es un hobbie, es una carrera. Tengo todo el derecho de ir a hacer lo que se me dé mi regalada gana y que me salga horrible. El día que haga yo un concierto, me paguen por eso y salga horrible, ahí me retiro”, concluyó.