Christian Nodal revela que ha pospuesto su boda religiosa con Ángela Aguilar

Gabriela Cortes

En julio de 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron oficialmente en marido y mujer al unirse en matrimonio civil. Tras la íntima ceremonia en una hacienda en el estado de Morelos, los fans de la pareja esperaron emocionados el anuncio para su boda religiosa.

Pues hasta el pasado mes de noviembre que la cantante reveló emocionada que sería en mayo de este 2026 que terminarían de sellar su amor. Sin embargo, con las semanas contadas para que se venciera el plazo, el cantautor ha revelado que la celebración ha sido pospuesta y ha revelado las razones de esta radical decisión.

Recientemente, Christian viajó a República Dominicana para presentarse en Los Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour el pasado 4 de abril. Durante esta visita, en la que estuvo acompañado de Ángela, fue entrevistado por el presentador Moisés Salcé en el programa Versión Original de la cadena local Telemicro. Al abordar temas relacionados a su carrera, el sonorense reveló que ya no celebrará su boda religiosa el próximo mes, tal como se había previsto.

Nodal contó que tiene dos álbumes nuevos listos, uno para estrenarse en mayo y el otro para el siguiente año. El anfitrión preguntó si el lanzamiento del primero se produciría de la mano a su boda o si sería por separado. “¿Sería simultáneo el lanzamiento de ese de ese álbum, o álbum y bodas juntos o en fechas separadas?”, preguntó Salcé. “Mira, si te llega la invitación vas a saber”, respondió el cantante en tono bromista en un primer momento.

“No, no, no está planeado nada del álbum con la boda ni demás. Son cosas que las tenemos por separado”, agregó después Nodal antes de revelar su decisión de aplazar su enlace religioso. “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”, comentó el intérprete de éxitos como Adiós Amor refiriéndose al tema de la inseguridad.