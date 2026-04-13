Llaman a la población a mantener limpia la ciudad y evitar contaminación

Mantener limpia la ciudad no depende únicamente del trabajo municipal, sino también del compromiso y la responsabilidad de cada ciudadano, destacaron autoridades.

El inadecuado manejo de los desechos sólidos, como tirar basura en lugares no autorizados, genera múltiples problemas, entre ellos contaminación ambiental, malos olores e incluso inundaciones que afectan directamente a comunidades enteras, especialmente durante la época lluviosa.

Este tipo de situaciones ha sido evidenciado en sectores como el Río Urbina, donde la acumulación de basura representa un riesgo para el entorno y la salud pública.

Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar conciencia y adoptar hábitos responsables, recordando que pequeñas acciones, como depositar la basura en su lugar, contribuyen a construir una ciudad más limpia, ordenada y segura para todos.