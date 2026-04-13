Adulto mayor fallece tras accidente de tránsito en Santiago de María

Un accidente de tránsito se registró en el sector de cantón El Tigre, en la vía hacia Santiago de María, donde un vehículo tipo pick up volcó y cayó a un barranco.

En el percance perdió la vida Jesús Arias, de 65 años de edad, quien falleció debido a politraumatismos ocasionados por el impacto. Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja Salvadoreña, quienes al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, equipos de Comandos de Salvamento se movilizaron con herramientas hidráulicas para realizar labores de rescate, ya que la persona había quedado atrapada dentro del vehículo.

Las autoridades se encuentran a la espera de personal de la Fiscalía General de la República y de Medicina Legal para llevar a cabo el reconocimiento correspondiente.