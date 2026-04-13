VIDEO | Todo lo que debes saber para la Expo Mango 2026

La tradicional fiesta del mango regresa a El Salvador con una propuesta ampliada para este 2026. El Parque Recreativo Ichanmichen, ubicado en la ciudad de Zacatecoluca, será nuevamente el escenario de la esperada Expo Mango, que se celebrará el sábado 18 y domingo 19 de abril.

Por primera vez, el evento se desarrollará durante dos días consecutivos, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el objetivo de ampliar la experiencia para visitantes nacionales y extranjeros.

La Expo Mango 2026 reunirá a cerca de 50 emprendedores y productores locales, quienes ofrecerán una variada gama de productos derivados de esta fruta, desde opciones frescas hasta bebidas, postres y platillos innovadores que resaltan su versatilidad gastronómica.

Además de la oferta culinaria, el evento incluirá música en vivo, zona infantil y espacios recreativos para toda la familia, consolidándose como una actividad que combina turismo, cultura y apoyo al emprendimiento local. @elmetropolitano ¡Se viene la Expo Mango 2026! 🥭 Uno de los eventos más esperados en la temporada se alista para recibir a cientos de turistas en 2 días de mucho saborrrr 😋 #mango #turismo #elsalvador #elmetropolitanodigital @Istusv @Pan Sinaí Oficial ♬ sonido original – El Metropolitano Digital

El costo de entrada será de $2.00 por persona, con boletos disponibles en plataformas digitales y puntos autorizados. Asimismo, se habilitarán opciones de transporte como los tradicionales “Buses Alegres” y parqueo para facilitar el acceso de los asistentes.

Con esta nueva edición, Expo Mango se posiciona como uno de los eventos gastronómicos y turísticos más importantes de la temporada, promoviendo el consumo de productos nacionales y dinamizando la economía de las comunidades locales.