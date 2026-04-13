Selecta Femenina busca sumar fuera de casa en Eliminatorias mundialistas

La Selección Mayor Femenina emprenderá este jueves su viaje a Trinidad y Tobago para disputar su compromiso de Eliminatorias Mundialistas rumbo a Brasil 2027.

El encuentro se llevará a cabo el 17 de abril en el Hasely Crawford Stadium, ubicado en Puerto España.

El director técnico del combinado cuscatleco, Eric Acuña, viajará junto a una delegación de 23 jugadoras para encarar este partido clave en el camino hacia la siguiente fase de las Clasificatorias W de Concacaf 2025-26.

Gómez también valoró el trabajo del cuerpo técnico: “El profesor sigue haciendo un gran trabajo con el grupo, y nosotras estamos para apoyarlo en todo momento”.

La Selección Nacional Mayor Femenina necesita ganar o empatar ante Trinidad y Tobago para asegurar su clasificación al Campeonato Femenino de la Concacaf 2026, que se disputará en noviembre en Estados Unidos. Este torneo otorgará cuatro boletos directos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, además de dos plazas para el repechaje intercontinental.

Asimismo, la competencia brindará tres cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el país anfitrión ya tiene asegurada su participación.