El Salvador gana medalla de bronce en el PanAm AirBadminton Cup 2026

La Selección nacional de bádminton de El Salvador se adjudicó la medalla de bronce en el PanAm AirBadminton Cup 2026, disputado en Lima.

El combinado salvadoreño alcanzó las semifinales del torneo, donde cayó ante Brasil, resultado que le permitió quedarse con uno de los terceros lugares de la competencia.

El equipo estuvo conformado por Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Uriel Canjura, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Fátima Centeno y Daniela Hernández, todos beneficiarios del Programa Esfuerzo y Gloria.

Este logro representa un importante resultado para el bádminton salvadoreño a nivel internacional, destacando el talento y esfuerzo de los atletas nacionales en este tipo de competiciones.