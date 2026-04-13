Operativo nocturno deja cuatro capturados con droga en Usulután

Un operativo ejecutado por equipos de Inteligencia Policial permitió la intervención de dos vehículos que transportaban droga sobre la carretera Litoral, en las cercanías de la Hacienda La Carrera, en Usulután.

Como resultado, cuatro personas fueron detenidas, señaladas de trasladar marihuana dentro de los automotores. Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron un saco con varios paquetes de la droga, además de dos paquetes grandes adicionales.

Operativo nocturno deja cuatro capturados con marihuana en UsulutLos capturados enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de droga, en un caso que refuerza las acciones de seguridad para combatir este tipo de delitos en el país.