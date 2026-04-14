FESFUT veta a bolerito de Alianza y advierte posibles sanciones

La Federación Salvadoreña de Fútbol notificó a Alianza Fútbol Club sobre el veto a uno de sus recoge balones, luego de un incidente ocurrido durante la jornada 18 del torneo nacional.

El hecho se registró en el partido entre Club Deportivo FAS y Alianza, disputado en el Estadio Jorge «El Mágico» González, donde los tigrillos se impusieron 2-0.

De acuerdo con lo observado, el bolerito, aparentemente frustrado por el resultado, comenzó a gritar a los jugadores e incluso ingresó al terreno de juego para reclamarle al árbitro asistente, situación que obligó al árbitro central a llamarle la atención durante el desarrollo del encuentro.

Tras estos hechos, la FESFUT decidió prohibirle continuar ejerciendo dicha función, advirtiendo además que el club deberá acatar la medida o podría enfrentar sanciones.

El presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián, confirmó que ya recibieron la notificación oficial y que tomarán las acciones correspondientes.

El caso ha generado comentarios en el ámbito deportivo, al tratarse de una medida poco común dentro del fútbol salvadoreño.