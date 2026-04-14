Diputados respaldan inversión para modernizar escenarios deportivos nacionales

La Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para suscribir un préstamo por $150 millones con el BCIE, para que el INDES revitalice estadios de primera división y los polideportivos en el interior del país.

Para fomentar la práctica del deporte, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para la suscripción de un préstamo por hasta $150 millones entre el Estado salvadoreño y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los fondos serían utilizados para financiar el Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase II (PRODEPORTE II), que tiene por objeto garantizar instalaciones seguras, inclusivas, sostenibles y digitalizadas con estándares de calidad internacional para beneficio de atletas, estudiantes y comunidades.

Este programa es ejecutado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y en la segunda fase se tiene previsto modernizar 13 escenarios, donde se priorizarían los estadios de primera división y los polideportivos.

Los recintos están situados en los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Vicente, Morazán, La Unión, La Paz, Chalatenango y Cabañas.

En el departamento de San Miguel se remodelarán el estadio Juan Francisco Barraza, el Complejo Deportivo del INDES y el Polideportivo Chapeltique.

Además, en Santa Ana, se intervendrán el estadio Óscar Alberto Quiteño, la cancha de baloncesto 20-30 y el gimnasio David Vega Mojica.

En Usulután y San Vicente se trabajaría en los complejos deportivos del INDES respectivamente.

También se realizarán mejoras en el estadio Luis Amílcar Moreno, de Morazán; el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de la Unión; el estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el estadio José Gregorio Martínez, en Chalatenango, y el estadio El Moidán, en Cabañas.

Para el pago del empréstito se tendría un plazo de 20 años —con cuatro años de gracia a partir de la fecha del primer desembolso— que se pagaría en cuotas semestrales.