Los motivos por los que Piqué se acerca a Shakira y se aleja de Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué están a punto de cumplir un año más. La expareja celebrará sus respectivos cumpleaños el próximo 2 de febrero -ella cumple 48 y él 38-, y afrontan su nueva vuelta al sol con muchas novedades. La artista colombiana está inmersa en los preparativos de su próxima gira, mientras su expareja se ha mudado a Miami para cuidar a sus hijos Milan y Sasha mientras su madre no esté.

Alquila un apartamento en Miami

El hecho de que Shakira emprendiera su séptima gira mundial Las mujeres no lloran le ha llevado a Piqué a tomar una decisión trascendental. El empresario se ha mudado a Estados Unidos y habría alquilado un apartamento en Miami durante los meses de febrero y marzo, tal y como apunta Vanitatis, mientras Shakira comienza el tour por varios países de Latinoamérica. Esto, sin duda, supone una gran oportunidad para el exfutbolista, que tras su ruptura tuvo que aceptar que sus hijos se mudaran a Florida y asumir las complicaciones que supone seguir viéndolos y cuidando de ellos a miles de kilómetros de distancia.

Dada la edad de los niños -12 y 10 años-, no es fácil que puedan viajar con su madre durante la gira debido a su calendario escolar. De ahí que haya sido su padre quien haya tomado el testigo. La cantante inicia su gira el 11 de febrero en Río de Janeiro, y su último espectáculo está previsto para el 30 de marzo en México, pero la estrella de Te felicito ya está en México, su centro de operaciones y donde última los preparativos y ensayos con los bailarines del espectáculo, tal y como muestra entusiasmada a sus seguidores. Después del último concierto que dará en México, la de Baranquilla se tomará un descanso, que durará mes y medio, y retomará el tour el 13 de mayo hasta el 30 de junio. Aun así, siempre que la agenda se lo permita, Shakira volará a Miami para estar con sus hijos.

Piqué con su novia, Clara Chía

Un desafío para Piqué y Clara Chía

Esta oportunidad para Piqué ha sido un sueño hecho realidad. El empresario, que mantiene una relación con Clara Chía desde 2022, habría viajado solo al país, y aunque la decisión no ha resultado sencilla, es una idea que venía considerando desde hace tiempo, ya que desde que sus hijos se marcharan en abril de 2023 no ha podido verlos y disfrutar de ellos tanto como le gustaría. La distancia será un desafío para esta pareja, cuyos inicios tampoco resultaron fáciles. Pero como dejó entrever Shakira no quiere que sus hijos convivan con la barcelonesa, por lo que la decisión de acompañarle tampoco resultaba ser una opción. De hecho, revelan que en los dos años y medio que dura su relación, Clara Chía todavía no conoce a los niños formalmente. Saben que es una amiga de su padre, pero no su pareja, tal y como revelaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, conocidas por su podcast Las Mamarazzis.

El cumpleaños de Sasha

La llegada de Piqué a Miami coincide además con dos fechas muy significativas en su familia. Hoy, 29 de enero, es el cumpleaños de Sasha Piqué. El menor de sus hijos cumple 10 años, tan solo siete días después de que lo hiciera su hermano mayor Milan, quien sopló doce velas el 22 de enero.

Además, su estancia en Miami le permitirá descubrir nuevas oportunidades de negocio. Piqué fundó la Kings y Queens League junto al popular streamer español Ibai Llanos y, aunque esta liga de fútbol comenzó en España, ha logrado ampliar miras y conquistar otros países de Latinoamérica. La Kings League inició el año pasado su proceso de expansión internacional con el arranque de la competición en Latinoamérica, la Américas Kings League, que concluyó con una gran aceptación en México y continuará su expansión global con nuevas ligas nacionales en Europa, América del Norte y Brasil durante 2025. Del mismo modo, espera expandirse por el continente asiático en 2026.