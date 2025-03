Anuncian servicios consulares de la diáspora para este fin de semana 

Redacción: Dennis Leiva

Con el objetivo de apoyar a nuestra comunidad salvadoreña en el exterior para que tenga acceso a servicios consulares de manera ágil y oportuna, diferentes representaciones diplomáticas y consulares de El Salvador en el mundo llevarán a cabo este fin de semana Jornadas Extraordinarias y Consulados Móviles.

ora tendrá la oportunidad de realizar trámites consulares como la emisión, reposición o renovación de pasaportes y DUI, así como otros servicios relacionados.

En Estados Unidos, los Consulados Móviles estarán disponibles en diferentes ciudades, tal es el caso en Texas. Será en esta ciudad donde el personal del Consulado General de El Salvador en El Paso, Texas, llevará a cabo su jornada de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en Midland (Iglesia Jehova Proveerá. 2707 S County Rd 1180, Midland, TX 79706).

“Mientras tanto, en Los Ángeles, California, nuestros equipos consulares brindarán trámites consulares en Pacoima, desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (13520 Van Nuys Blvd, Pacoima, CA 91331). Por otro lado, el Consulado General en Aurora, Colorado, atenderá servicios de pasaporte y DUI en Glenwood Springs el sábado 15 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el domingo 16, de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el 1402 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601”, dijo Cancillería

Siempre en América del Norte, se realizará Jornadas Extraordinarias en lugares como Montreal, Canadá, en donde el Consulado General de El Salvador estará disponible de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

En América Latina, la Embajada de El Salvador en Chile atenderá de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; mientras que, en Nicaragua, la representación diplomática y consular estará atendiendo en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

En Europa, la sede de la Embajada en Madrid, España, ofrecerá servicios desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. En Milán, Italia, nuestro Consulado brindará atención desde las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.