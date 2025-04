Más de 75 países sufren la pausa de Trump de aranceles recíprocos por 90 días 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que más de 75 países tendrán una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, con tarifa base del 10% para algunas naciones.

“Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos para negociar una solución a los temas en discusión relacionados con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, informó el republicano.

Por otro lado, el titular de EE. UU. dijo que para China, el incremento de tarifas será 125% argumentando que el país asiatico no ha hecho más que demostrar una “falta de respeto” a los mercados mundiales.

“Con base en la falta de respeto que China ha demostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, aumento el arancel cobrado a China por Estados Unidos de América al 125%, con efecto inmediato”, detalló Trump.