¡El Sorteo LOTRA N.º404, dedicado a la Familia y a la Ley Nacer con Cariño viene cargado!

¡Miércoles de Alegría con el Sorteo LOTRA N.º 404! Un sorteo cargado con más de 12,900 premios que estuvieron en juego y que llenan de alegría a muchísimos salvadoreños, fue dedicado a la familia, base de nuestra sociedad, y a la Ley Nacer con Cariño, una política pública impulsada e inspirada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, para transformar el sistema de atención materno-infantil en nuestro país.

Durante la previa al sorteo, el Dr. Jorge Meléndez, Colaborador Técnico Médico de la Unidad de la Niñez, compartió un mensaje que resume con profunda sensibilidad el espíritu de la Ley:

“Desde el comienzo de la vida, todo ser humano tiene una necesidad esencial: ser amado. El cariño, el afecto y la acogida no son lujos, sino pilares fundamentales del desarrollo humano. Por eso, la familia no es simplemente una estructura social más, sino el primer hogar donde se aprende a vivir, a confiar, a compartir y a ser. Nacer con Cariño significa que un niño o una niña es recibido como un don, no como una carga. Significa que hay brazos que lo esperan, una voz que lo llama por su nombre, un entorno que lo protege. Esta experiencia básica marca el corazón para siempre. La seguridad emocional que da una familia amorosa tiene efectos que duran toda la vida.

«Este mensaje refleja con claridad la visión de la Ley Nacer con Cariño, impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, para garantizar una experiencia de parto y nacimiento digna, segura y humanizada, para que cada bebé sea recibido con respeto y amor desde su primer instante de vida.A continuación, compartimos los números ganadores de los tres grandes premios:

Primer Premio: $525,000 – BilleteN.º22655 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 01032 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 21088 Vendido.

¡Podrías tener uno de los billetes ganadores! Así que consulta los resultados oficiales en www.lnb.gob.sv y descubre si tu día es hoy.