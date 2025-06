Miley Cyrus responde a las acusaciones de ‘desprecio’ de sus fans

Redacción: BangShowbiz

La estrella del pop, de 32 años, se unió a la supermodelo Naomi Campbell en un evento especial de firma de discos de vinilo de su nuevo disco Something Beautiful -que cuenta con la participación de Naomi en la canción Every Girl You’ve Ever Loved- en Londres durante el fin de semana.

Un video del evento en la tienda de discos Rough Trade East muestra a las dos estrellas charlando entre ellas detrás de una mesa.

En las imágenes, se puede ver a los fans acercarse a la mesa desde el otro lado y posar incómodamente para una foto mientras Miley levanta brevemente la vista, sonríe y luego continúa su conversación mientras firman los LPs.

Un fan en Reddit tachó a Miley de «desconsiderada y despectiva», mientras que otros la llamaron «maleducada».

Esta semana, la cantante de Flowers respondió a las reacciones y compartió una foto profesional de ella y Naomi en el evento, así como varios videos de ellas sonriendo e interactuando con los fans.

Y escribió en Instagram: «Nuestro vinilo iba a salir una semana más tarde, pero como las dos estábamos en Londres @roughtradeeast hizo que saliera el mismo día. Quería regalar a mis Smilers una experiencia exclusiva y un vinilo inédito para agradecerles el amor que me han mostrado en el Reino Unido a lo largo de los años. Vi muchas caras conocidas y conocí a otras nuevas. La tienda de discos pidió que no se tomaran fotos debido a la inesperada asistencia de última hora, pero sabíamos que la noche tenía que ser capturada. Gracias @vijatm por sacar esas fotos en el momento. A todos los que vinieron a celebrar nuestro single, los queremos».

Recientemente, Miley arremetió contra las críticas que recibió al principio de su carrera, cuando rehuyó de su personaje de Disney Channel para dar una imagen más subidita de tono.

Al ser cuestionada por lo que ve cuando echa la vista atrás a su imagen de 2013, declaró al diario New York Times: «Veo a adultos que no actúan como tales. Nunca miraría a alguien que tiene 18, 19, 20, 21 años y lo juzgaría como un adulto, porque todavía no lo es. En un momento dado, incluso hubo una petición. Era algo así como ‘Millones de madres contra Miley’. ¿No es una locura esta petición? En 2013, tal vez esa actuación se sintió realmente impactante, pero cuando la miras hacia atrás, realmente no fue tan salvaje. Iba vestida de osito de peluche».