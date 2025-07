Ganaderos de Nuevo Edén de San Juan Toman medidas para el control y prevención del Gusano Barrenador

La ganadería representa una importante fuente de ingresos para muchas familias salvadoreñas. En Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel, los productores consideran la actividad pecuaria un pilar clave para su economía y seguridad alimentaria.

Las brigadas de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) visitan uno a uno los establos, para concientizar a los ganaderos sobre la importancia de no bajar la guardia en el cuidado e inspección de sus animales. Una herida o laceración no tratada puede convertirse en un foco de infestación, si la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos y no se actúa de inmediato.

Vladimir Renderos, quien tiene unas 35 reses, subrayó que la prevención contra el gusano barrenador es importante, y no es para menos, pues su economía familiar depende en gran medida de la ganadería.“Nosotros aquí lo prevenimos aplicando un spray, por ejemplo, cuando recién nace un ternero le curamos el ombligo para evitar que la mosca ponga el huevo porque si nos descuidamos se llena de gusanos”, detalló el pequeño ganadero.

Los ganaderos expresaron su respaldo a la medida, destacando el compromiso del Gobierno con el bienestar del sector agropecuario.

“Es una gran ayuda para nosotros los ganaderos, para mantener el ganado con buena salud. Aquí trabajamos unas 10 familias y todos nos beneficiamos de la producción láctea. El ganado que tengo es de doble propósito y los productos que sacamos de aquí son crema, quesillo y requesón”, manifestó Miguel Orellana, de la hacienda El Tamarindo.

La intervención busca mejorar la salud del hato ganadero y prevenir la propagación del gusano barrenador, que representa una seria amenaza para la producción pecuaria del país.

Los técnicos del MAG brindan tratamiento a los animales afectados o en riesgo, en coordinación con gobiernos locales y sectores productivos.Los técnicos del MAG hacen hincapié en cuidar y vigilar los animales de producción para evitar pérdidas económicas.

“Una de las principales fuentes de ingresos en las familias de esta zona es la ganadería y sus derivados lácteos, por eso hacemos conciencia también a todos los ganaderos de diferentes partes del país estar pendientes de su hato ganadero”, recalcó Nicolás Sabrían.

Las jornadas de las brigadas se desarrollan exitosamente gracias a la coordinación entre instituciones de Gobierno, alcaldías, organismos internacionales, entre otras organizaciones.

La revisión de los animales para evitar heridas o tratarlas es primordial para controlar el gusano barrenador. En caso de sospecha de infestación, reportarlo de inmediato al 2202-0881, 2202-0826 o al 7092-9718.