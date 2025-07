Musk anuncia la fundación de un partido político para “devolver la libertad a los estadounidenses”

Historia de Iker Seisdedos García | EL PAÍS AMÉRICA

El empresario Elon Musk anunció este sábado en X, red social de la que es propietario, el nacimiento de America Party, el partido político con el que venía amenazando en las últimas semanas tras su salida del Gobierno de Donald Trump y de su agrio enfrentamiento público con el presidente estadounidense. No dio más detalles sobre cómo o dónde había creado o piensa registrar esa formación, más allá de, en otra demostración del impulsivo espectáculo en el que se ha convertido la política estadounidense, dar por hecha su fundación, y de que esta bastará para “devolver la libertad a los estadounidenses”.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN