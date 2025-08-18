Ángela Aguilar, entre lágrimas, habla de la presión mediática que enfrenta por ser mujer en la industria musical

Ángela Aguilar no pudo contener las lágrimas durante una reciente entrevista con Apple Music al hablar de la presión mediática que enfrentan las mujeres en la industria. La cantante de 20 años confesó lo doloroso que resulta ver cómo, en muchas ocasiones, su vida personal se coloca por encima de sus logros artísticos y profesionales.

Ángela Aguilar se sinceró acerca de la presión mediática que las mujeres enfrentan en la industria (Getty Images)

Con la voz entrecortada, la intérprete de La Llorona compartió: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, expresó entre lágrimas, mostrando su lado más íntimo y vulnerable.

Las declaraciones de Ángela surgen días después de la polémica entrevista que su esposo ofreció a Adela Micha (Getty Images)

En la conversación, Ángela también se refirió a la desigualdad que percibe dentro de la música, donde las artistas deben esforzarse más para obtener menos reconocimiento. “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, aseguró con franqueza.

Ángela Aguilar quiere abrir espacios para las nuevas generaciones de mujeres en la música (Getty Images)

Abre espacios para las mujeres en la música

Este emotivo momento coincidió con las declaraciones recientes de su esposo, Christian Nodal, quien en entrevista con Adela Micha habló sobre el inicio de su relación con Ángela, su rápido matrimonio y su separación de Cazzu, madre de su hija Inti. Aunque las palabras del cantante generaron gran polémica en redes sociales, Ángela prefirió no entrar en detalles sobre su vida conyugal.

En lugar de ello, la joven artista aprovechó el espacio para reafirmar su compromiso con la música y con el papel que desea desempeñar como mujer dentro de un género tradicionalmente dominado por hombres. Su postura fue clara: lo que más le importa es ser reconocida por su voz y su trabajo artístico.

“Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, afirmó con determinación, subrayando su intención de inspirar y apoyar a las nuevas generaciones que, como ella, sueñan con dejar huella en la música mexicana.