Inician obras de reconstrucción en la comunidad Tutunichapa 1

Por cuarto día consecutivo, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, brinda asistencia a las familias afectadas por las inundaciones recientes en la comunidad Tutunichapa 1. Además de atender a los refugiados en un albergue municipal, se ha trabajado 24/7 en la evacuación de escombros y limpieza del perímetro, para iniciar obras de reconstrucción en los sectores dañados.

“Seguimos resguardando a 106 familias afectadas en distintos puntos del municipio y este lunes están recibiendo paquetes alimentarios, 69 camarotes, 194 frazadas, 138 colchonetas y 190 almohadas. En la comunidad Tutunichapa 1, pronto iniciaremos la reconstrucción del muro perimetral colapsado y se generarán condiciones para que esto no vuelva a ocurrir, algunos sectores serán declarados inhabitables”, informó Durán.

150 toneladas de ripio, residuos voluminosos y basura fueron evacuadas en las primeras 48 horas de intervención municipal. Más de 500 colaboradores municipales han permanecido desplegados en el sector para ejecutar el plan de emergencia municipal.

“Agradecemos el apoyo incondicional del Gobierno Central, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud y otras instituciones. También, destacamos la solidaridad del sector privado que se ha sumado a este esfuerzo con alimentación, hidratación y otros aportes, para las familias albergadas y el personal activo en esta emergencia, el trabajo articulado ha sido fundamental para brindar la ayuda necesaria”, detalló el edil.

La Comuna Central informó que también ha brindado apoyo a las familias de las comunidades Núñez Arrué, Istmania, La Mascota, Nueva Israel y San Judas que reportaron daños en sus viviendas por las tormentas recientes. Asimismo, reiteró que mantiene activo el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, a través del número 6200-0409, para recibir reportes ciudadanos.