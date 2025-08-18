Gobierno registra más de $4 millones en inversión privada 

Con el objetivo de desarrollar proyectos que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico, el director ejecutivo del COAMSS / OPAMSS, Luis Rodríguez informó que el Gobierno han registrado $3,405 millones en inversión privada, reactivando el sector construcción y generando empleo.

“En cinco meses logramos llegar a una curva estable, a la fecha llegamos a $3,405 millones solo en inversión privada, en su mayoría habitacional, estamos en un 53 %. Luego hay de uso turístico y hemos activado la parte logística industrial, esta ha crecido en un 16 %”, afirmó.

El funcionario enfatizó que estos avances en materia de inversión representan un cambio sustancial en la imagen del país, proyectándolo a escala internacional como un destino confiable y con un marco sólido para el desarrollo de grandes planes.

“El tema del inversionista local ha sido interesante porque no solo logramos liberar proyectos, sino que han sacado sus portafolios. También están viniendo empresas fuertes en el rubro inmobiliario y por otro lado están los salvadoreños en el exterior, algunos vienen a invertir en proyecto de construcción o están comprando”, agregó.