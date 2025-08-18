Alrededor de 300 boletos pondrá a la venta la FESFUT para ver El Salvador y Guatemala este 4 de septiembre

El presidente de la Comisión Normalizadora, de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Rolando Gonzales, detalló que durante esta semana se dará a conocer como poder adquirir los 300 boletos para el juego de visita, entre la selección del Salvador y su similar de Guatemala.

La selecta se verá las caras contra los chapines en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, este 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso en la ciudad de Guatemala.

Este encuentro será el banderillazo de salida para ambas selecciones y así conseguir un boleto al Mundial 2026, el cual se realizará en tres sedes diferentes como Estados Unidos, Canadá y México.

El partido de vuelta entre El Salvador y Guatemala esta programado para octubre, y la FESFUT ha planificado asignarle 300 boletos a los aficionados chapines que visiten el estadio Jorge «Mágico» Gonzales.