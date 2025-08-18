Ministra de Educación ordena a directores revisar que alumnos ingresen con uniformes limpios a escuelas

La Ministra de Educación, Karla Trigueros, emitió este lunes un memorándum a todos los directores de los centros escolares del país, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para los estudiantes.

El objetivo de este comunicado es fortalecer la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil, por lo tanto tendrán que someterse a las disposiciones del reglamento del MINED.

Los directores de cada centro escolar, tendrán que recibir diariamente a los estudiantes en los portones de ingreso a la hora de entrada.

Además, los alumnos deberán asistir con uniformes limpios y ordenados, corte de cabellos adecuado y presentación personal correcta e ingreso en orden con saludo respetuoso.

Este comunicado deberá aplicarse a partir del 20 de agosto, de no ser así, será considerada una falta grabe de responsabilidad administrativa que dará lugar a las acciones pertinentes.