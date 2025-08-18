Águila obligado a ganar, Olimpia quiere sellar su pase en San Salvador

Por: Alessandro Bacci di Capaci Rodríguez. San Salvador. El Estadio Cuscatlán será testigo este martes a las 8:00 p. m. de un choque crucial entre CD Águila y CD Olimpia por la Copa Centroamericana de Concacaf, un partido que puede definir el futuro de ambos equipos en el Grupo D.

El Águila llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final. Los dirigidos por Daniel Messina vienen motivados tras vencer 2-1 al Municipal Limeño en la Liga Salvadoreña, pero conscientes de que una derrota en este certamen regional los dejaría eliminados. Los emplumados ya saben lo que es sumar en el torneo, luego de vencer en la jornada 2 al CD Hércules (2-0), resultado que los mantiene terceros con 3 puntos.

Por su parte, Olimpia, segundo del grupo con 6 unidades, aterriza en suelo salvadoreño con la firme intención de sellar su boleto a la siguiente fase. Los hondureños vienen de empatar el clásico nacional ante Real España en su liga local y en el torneo internacional también vencieron al Hércules 1-3. El objetivo de los leones es claro: asegurar la clasificación y, de paso, pelear el liderato ante Xelajú, que marcha con paso perfecto con 9 puntos, aunque con un partido más disputado.

La tabla del Grupo D marcha así: Xelajú (9 puntos), Olimpia (6), Águila (3), Real Estelí FC (0) y Hércules (0).

Una revancha en el aire

El recuerdo del pasado inmediato también juega un papel clave. Olimpia busca evitar otro tropiezo como en la edición anterior, cuando cayeron 0-2 ante Águila, un golpe que los dejó sin margen de error. Ahora, los albos llegan con sed de revancha y con la mira puesta en asegurar su pase.

La voz de los protagonistas

En la antesala del encuentro, el capitán emplumado, Darwin Cerén, dejó clara la receta para enfrentar a un rival de tanta jerarquía: “Primero un orden. Tener un orden siempre te garantiza estar bien parado entre líneas: defensiva, media y ofensiva. Yo creo que primero ser ordenado, pero a la vez tener ese carácter y esa actitud de ir a buscar el partido desde el primer minuto. Somos locales y existe esa responsabilidad de imponernos con nuestras condiciones. Nuestro equipo, cuando está enchufado, es intenso, sabe presionar y jugar. Mañana va a ser una linda oportunidad con un rival que te exige al máximo y esos son los partidos que uno como jugador disfruta”.

#Deportes | Darwin Ceren brindó declaraciones sobre el partido de mañana de Águila vs Olimpia, destacando las Fortalezas que debe mostrar el cuadro emplumado ante el encuentro de mañana pic.twitter.com/XtgmcpFr48 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) August 18, 2025

Del otro lado, el jugador hondureño Edwin Rodríguez habló sobre el compromiso que tiene Olimpia en este torneo y el respeto hacia su rival: “El compromiso creo que es una obligación total. Quedar fuera otra vez sería un rotundo fracaso para nosotros. Nosotros siempre aspiramos a lo más alto y es una obligación estar ahí arriba. Mañana intentaremos hacer el mejor partido, y ya después el resultado dependerá del fútbol. Siempre estamos obligados a sacar resultados positivos. Águila es un equipo intenso, que le gusta la pelota y tiene jugadores de mucha calidad en el medio del campo. Eso hemos visto y seguro el profesor también nos dará más detalles en las charlas previas”.

Por su parte, el técnico Eduardo Espinel coincidió en la importancia del choque, destacando que enfrentar a Águila en su casa no será nada sencillo y que sus dirigidos deberán mantener la concentración los 90 minutos si quieren llevarse los tres puntos y asegurar la clasificación.

Una noche de emociones en San Salvador

El Cuscatlán se prepara para un duelo de alta tensión: Águila, con el peso de la historia y la presión de ganar, frente a un Olimpia que quiere cerrar la fase con autoridad. La afición salvadoreña espera una batalla vibrante que podría definir gran parte del rumbo del Grupo D.

El pitazo inicial está marcado: martes a las 8:00 p. m. los ojos de Centroamérica estarán puestos en San Salvador.