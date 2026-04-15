Ejecutan labores de limpieza en quebrada Tinetti para prevenir inundaciones

Como parte de las acciones preventivas ante la próxima época invernal, cuadrillas de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador Centro realizaron jornadas de limpieza, chapoda mecanizada y canalizado en la quebrada Tinetti, ubicada en la Zona 6 del Distrito Capital.

Las labores se desarrollaron en San Salvador, con el objetivo de generar condiciones adecuadas en el cauce y reducir el riesgo de inundaciones en sectores aledaños.

Durante el procedimiento, los colaboradores municipales retiraron residuos comunes, desechos voluminosos y otros materiales que obstruían el paso del afluente, lo que representaba un peligro para las comunidades cercanas.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos preventivos para mitigar emergencias durante la temporada lluviosa y garantizar la seguridad de la población.