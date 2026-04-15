Notifican a propietarios de vehículos abandonados en comunidad Iberia y Altos del Bulevar

Elementos del CAM San Salvador desarrollaron una jornada de entrega de notificaciones a propietarios de vehículos abandonados en la comunidad Iberia y la urbanización Altos del Bulevar, en la Zona 6 del Distrito Capital.

El procedimiento se realizó en San Salvador como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y garantizar el cumplimiento de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

Durante la intervención, se entregaron 25 notificaciones a dueños de automotores que permanecían en estado de abandono, obstaculizando el paso y generando molestias a los habitantes del sector.

Las autoridades indicaron que estas acciones responden a denuncias ciudadanas y forman parte de los esfuerzos para mantener el orden, la seguridad y la libre circulación en las comunidades.