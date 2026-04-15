La FIFA debate una posible petición a Donald Trump sobre el ICE en relación con la Copa Mundial

The Mirror

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Toddy Lyons, declaró en febrero que espera que su agencia sea una «parte clave del aparato de seguridad general para la Copa del Mundo».

Este es probablemente el escenario exacto que desea el presidente Donald Trump: la aplicación de las deportaciones masivas por parte de Trump ha provocado la expulsión forzosa de decenas de miles de personas de Estados Unidos (y menos del 50% tienen antecedentes penales).

Es posible que la FIFA no quiera que su Mundial se vea empañado por un escándalo del ICE. Por ello, según se informa, algunos miembros del personal le están pidiendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que interceda directamente ante Trump para que se imponga una moratoria total a las redadas del ICE en todo Estados Unidos durante el Mundial.

Al publicar el informe, The Athletic se puso en contacto directamente con la Casa Blanca para obtener comentarios. Su respuesta, a través del vocero Dave Ingle, evitó en gran medida abordar el tema.

«Gracias al liderazgo del presidente Trump, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos más grandes y espectaculares de la historia de la humanidad, aquí mismo en los Estados Unidos de América», decía el comunicado.

«Este evento generará miles de millones de dólares en impacto económico y creará cientos de miles de empleos en nuestro país. El presidente está centrado en hacer de esta la mejor Copa del Mundo de la historia, garantizando al mismo tiempo que sea la más segura jamás celebrada».

Infantino mantiene una estrecha relación con Trump, apareciendo en su investidura el año pasado y en otros eventos vistiendo prendas con el lema «MAGA».

El presidente de la FIFA también otorgó a Trump el primer «Premio FIFA de la Paz», que se entrega durante el sorteo de la Copa del Mundo, después de que Trump no recibiera el Premio Nobel de la Paz.

Las redadas del ICE aumentaron especialmente las tensiones en Minesota, ya que dos civiles estadounidenses murieron como consecuencia directa de las acciones de los agentes federales.