Autoridades rescatan a mujer y menor tras incendio en vivienda en Coatepeque



Una mujer de 58 años y una menor de 7 fueron rescatadas tras un incendio registrado en una vivienda de la colonia Las Lupitas 3, en Coatepeque.

Ambas víctimas resultaron con diferentes quemaduras, por lo que fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador ejecutaron maniobras de control y liquidación para contener el avance del fuego, evitando su propagación hacia estructuras aledañas.

Asimismo, las autoridades apoyaron en el establecimiento de un perímetro de seguridad en la zona mientras se realizaban las labores para extinguir completamente el siniestro e iniciar las investigaciones correspondientes.