Golpe al Madrid: Bayern lo elimina con remontada en los últimos minutos

El Real Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer en un dramático duelo ante el Bayern Múnich, que se impuso 4-3 con goles en los últimos minutos.

El encuentro, disputado en el Allianz Arena, tuvo un desenlace de infarto. El colombiano Luis Díaz marcó el empate al minuto 88 y, ya en tiempo añadido, Michael Olise sentenció la remontada para el conjunto alemán. La eliminación del equipo merengue se vio marcada también por la expulsión de Eduardo Camavinga, que condicionó el cierre del partido.

El Real Madrid había mostrado un gran desempeño ofensivo durante la primera mitad, y se fue al descanso con ventaja parcial de 2-3 gracias a un doblete de Arda Güler, quien anotó a los 38 segundos y al minuto 30, además de un gol de Kylian Mbappé al 42. Por el Bayern, Harry Kane y Pavlovic habían descontado en ese mismo periodo.

Con este resultado, el Bayern Múnich avanza a semifinales, donde se enfrentará al París Saint-Germain en las semifinales de la Champions League.