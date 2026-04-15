Fuerza Armada detiene a presunto distribuidor de droga en San Marcos

Durante un patrullaje realizado en el cantón Cuapa, en San Marcos, las autoridades ubicaron a un sujeto en posesión de droga.

El individuo fue identificado como Said Armando Durán Alvarado, a quien se le encontraron siete porciones de marihuana al momento de la intervención.

Tras el procedimiento, el detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil, donde continuará el proceso correspondiente conforme a la ley.

Las autoridades mantienen patrullajes constantes en la zona como parte de las acciones para prevenir el delito y garantizar la seguridad de la población.