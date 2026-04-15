Del mar salvadoreño al sueño americano: más de 700 aspirantes acuden a convocatoria laboral del Comité El Piche

Por: Bayron Romero

Periódista y Corresponsal en USA

Desde tempranas horas, cientos de salvadoreños comenzaron a llegar con una esperanza en común: acceder a una oportunidad de empleo legal en Estados Unidos. La escena, marcada por filas extensas y rostros expectantes, fue el reflejo del impacto que generó la primera convocatoria del año organizada por el Comité Salvadoreño El Piche, la segunda que realiza como comité formal.

El llamado estuvo dirigido a trabajadores con experiencia en el sector pesquero, un rubro que demanda mano de obra especializada en distintas regiones costeras estadounidenses. En esta ocasión, el proceso se desarrolla en coordinación con empresas como Connection Nation, Silver Bay Seafoods y Pacific Seafoods, compañías reconocidas dentro de la industria.

Más de 700 personas atendieron la convocatoria, muchas de ellas provenientes de comunidades costeras o con experiencia previa en labores relacionadas con la pesca. Para algunos, esta representa una oportunidad de mejorar sus condiciones económicas; para otros, la posibilidad de sostener a sus familias desde el extranjero.

Durante la jornada, el comité no solo se limitó a recibir solicitudes. También desarrolló sesiones informativas en las que explicó, paso a paso, el proceso de selección, los requisitos legales y las condiciones laborales. Uno de los puntos centrales fue la advertencia sobre estafas, una problemática persistente en El Salvador.

“Hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad”, fue uno de los mensajes reiterados durante la actividad. Por ello, se enfatizó que ningún trámite legítimo requiere pagos irregulares ni intermediarios no autorizados, y se instó a los asistentes a verificar siempre la autenticidad de las ofertas laborales.

El trabajo del Comité El Piche cobra relevancia en este contexto. Con más de 25 años de trayectoria, la organización se ha consolidado como un puente entre la comunidad salvadoreña y oportunidades en el exterior, especialmente para personas de escasos recursos. Su labor abarca desde asesoría legal migratoria hasta procesos de reunificación familiar y orientación comunitaria.

Esta nueva convocatoria no solo evidencia la alta demanda de empleo fuera del país, sino también la necesidad de mecanismos seguros que permitan a los salvadoreños migrar de forma ordenada y legal. En medio de un panorama donde abundan los riesgos, iniciativas como esta buscan ofrecer alternativas confiables.

Mientras la jornada avanzaba, la esperanza se mantenía intacta entre los asistentes. Para muchos, el proceso apenas comienza, pero el simple hecho de contar con información clara y una vía legítima ya representa un paso significativo hacia un futuro distinto.