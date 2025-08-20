Asamblea Legislativa prorroga cambio de placas hasta el 31 de agosto de 2026

Los diputados de la Asamblea Legislativa en la plenaria de ayer prorrogaron la Ley de Derechos Fiscales para la Circulación de Vehículos hasta el 31 de agosto de 2026. Esta medida asegura que las placas de los automotores permanezcan vigentes, proporcionando tranquilidad y certeza jurídica a miles de conductores en todo el salvador.

También esta prorroga garantiza precios accesibles para el transporte publico, tanto colectivo como masivo, apoyando a quienes dependen de este servicio diario.

Por su Parte la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, manifestó que ellos le habían dado iniciativa a la propuesta de Ley en julio, con un prorroga para dos años, de manera que el Viceministerio de Transporte (VMT) se organizara mejor.

«Lastimosamente solo se va hacer por un año, pero lo importante que nos hicieron caso. Así que muchas gracias por hacernos caso y ponemos a disposición la gran cantidad de iniciativas para que las tomen en cuenta también, y las hagan pasar por suyas», comunicó Villatoro.