MARN: “se prevén lluvias y tormentas durante la tarde” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se prevé que durante la tarde la presencia de lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño.

“Este miércoles se prevén lluvias y tormentas durante la tarde en la zona norte y franja volcánica”, manifestó el MARN en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Cartera de Medio Ambiente, para la noche las lluvias y tormentas podrían desplazarse hacia el resto del territorio.

“Para la noche: tormentas dispersas en el oriente, centro, occidente y sectores costeros, prolongándose hasta la madrugada del jueves, indicó el MARN en redes sociales.