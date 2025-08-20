Centros Educativos acataron medidas anunciadas por la nueva Ministra de Educación

A tempranas horas de esta mañana, la Ministra de Educación, Karla Trigueros, inició su recorrido en el Instituto Nacional de Ayutuxtepeque, en San Salvador, con el objetivo de verificar la aplicación de las medidas establecidas en el memorándum que emitió para reforzar el orden y la disciplina en los centros de estudio del país.

Los directores de los institutos y escuelas se encontraban desde temprano recibiendo a los alumnos que cumplieran lo establecido por las autoridades del Ministerio de Educación (MINED). Por ejemplo, la directora del Instituto Nacional Francisco Morazán (Inframen) verificó el ingreso de los alumnos, quienes no cumplieron con uno o más lineamientos estaban siendo separados a otra área para concientizar a los jóvenes que las normativas son obligatorias.

«Estamos acatando las medidas del MINED , pero la dinámica del llamado con el corte de cabello, el uso de maquillaje y su uniforme, siempre va a ser el que todos los días les hemos estado diciendo», recalcó la Directora.

Por otro lado, en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), a los alumnos se les entregó una esquela, lo cual los sanciona con cinco horas de trabajo comunitario fuera del horario de clases. «Si el estudiante el día de mañana viene correctamente se le levantará la sanción», acotó el Director.

Los estudiantes saludaban a sus profesores, quienes los esperaban en la puerta para asegurarse que tuvieran el uniforme limpio, corte de cabello adecuado y las jóvenes que no llegaran con maquillaje y faldas cortas.