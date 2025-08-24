Brenda Cerén pone en alto el nombre de El Salvador en el “Duelo de Estrellas” 

Con el objetivo de poner en alto el nombre de El Salvador, Brenda Cerén se convirtió en la primer salvadoreña en disputar un “Duelo de Estrellas” que reunió a las figuras más destacadas de la Liga MX Femenil contra el Barcelona.

La atacante del Atlas Femenil disputo 35 minutos de partido, ingresando en el 53′, siendo sustituida en el 87′ con la finalidad que todas las seleccionadas tuvieran minutos en la cancha.

En lo deportivo, el encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se definió en penales, donde el Barcelona Femenil se impuso 4-3.

Para Brenda, el partido significó mucho más que un amistoso de lujo: fue un reconocimiento a su constancia y rendimiento con el Atlas, donde se ha consolidado como referente.