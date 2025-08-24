Maluma prende fuego en el escenario salvadoreño 

Tras 10 años de su última visita a El Salvador, el artista colombiano, Maluma llenó el estadio Jorge «El Mágico» González, dejando un espectáculo que disfrutaron todos los fans que asistieron al concierto.

Pese a la lluvia precio al concierto, el cantante tuvo su función desde las 9:00 de la noche hasta las 11:00 donde sonaron todos sus éxitos musicales, iniciando el concierto con su canción “Borro Casette”.

Durante el concierto, hubo un momento especial en la vida de una pareja de salvadoreños, quienes tras ser subidos al escenario el hombre aprovechó para pedirle matrimonio a su pareja.

Pese a que fue un evento desarrollado en el territorio salvadoreño, en el concierto se presenciaron banderas de países vecinos quienes disfrutaron del concierto del artista colombiano.

Destacando, el cantante hizo su concierto en dos escenarios, el principal y un escenario que estaba al centro del estadio.