Christian Nodal honra la memoria de los abuelos de Ángela Aguilar, en el rancho de la familia

Redacción: Hola.com

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa disfrutando de sus días tranquilos en el rancho de la familia de ella en Tayahua, Zacatecas. La pareja se ha dejado ver practicando sus habilidades ecuestres, además de que Ángela ha fungido como la maestra perfecta para su esposo, al que con amor y paciencia ha enseñado los básicos para andar a caballo. Además de las clases privadas con su instructora de lujo, el intérprete de Ya no somos ni seremos visitó la tumba de los abuelos de Ángela, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Antonio Aguilar, el líder de la familia, falleció el 19 de junio de 2007, y sus restos fueron enterrados en su rancho ‘El Soyate’, en Tayahua, Zacatecas. Trece años después, el 25 de noviembre de 2020, murió su esposa, Flor Silvestre. La última voluntad de la también intérprete fue descansar junto al amor de su vida, así que los restos de ambos están en el rancho familiar, en una capilla funeraria.

A su paso por el rancho de la dinastía Aguilar, Christian Nodal visitó la tumba de los abuelos de Ángela. A través de sus redes sociales, el cantante de 26 años compartió una fotografía de forma solemne y agregó el tema de su suegro, Pepe Aguilar, Tayahua mi hermano.

Christian Nodal visitó la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar. (@nodal)

En otras de sus stories, Christian Nodal mostró el fruto de su esfuerzo en las clases que ha recibido por parte de Ángela. En el video, se aprecia al cantante montando a caballo con total seguridad, dejando ver lo mucho que mejorado desde la primera vez que montó un caballo.

Ángela Aguilar siente la presencia de sus abuelos

Para Ángela Aguilar, sus abuelos son la piedra angular de su familia. Aunque ya pasaron unos años de la partida de ambos, la joven intérprete ha revelado que don Antonio y doña Flor se le aparecen de manera constante en las formas más inesperadas como los animales.

Ángela Aguilar con su abuelita Flor Silvestre. (@angela_aguilar_)

En una entrevista con el locutor Mariano Osorio, Ángela notó a un colibrí que se apareció en plena conversación y contó algo muy personal.

«Ay, qué lindo. Perdón, es que pasó un colibrí y me acordé mucho de mi abuelo. Siempre que estoy nerviosa o insegura me llega una mariposa o sale un colibrí de verdad me siento como muy cuidada», reveló al comunicador.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre con otras de sus nietas, las gemelas Majo y Susana Aguilar. (@majo__aguilar)

La cantante explicó que cuando suele estar nerviosa o angustiada, sus abuelos llegan al rescate de manera mágica. En una ocasión, estuvo a punto de no subir al escenario debido a que los nervios la estaban traicionando, pero su abuela Flor se le apareció y le dio fuerzas.

«Después de mucho tiempo, de mucha crítica, de mucha crueldad, yo tenía mucho miedo de subirme a un escenario, que para mí eso era mi casa (…) traía mucha ansiedad y de repente se me para una mariposa y no me deja en toda la canción. Y yo ahí sentí que era mi abuela», contó Ángela, haciendo referencia a todo lo vivido en el último año desde que salió a la luz su relación con Christian Nodal.