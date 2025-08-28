Dedican sorteo LOTRA 417 al Volcán de Izalco 

Con el objetivo de reconocer un icono que representa la grandeza de El Salvador, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), informó que dedican su sorteo LOTRA 417 al Volcán de Izalco o mejor conocido internacionalmente como el Faro del Pacífico.

“Con esta dedicatoria rendimos homenaje a uno de los destinos más emblemáticos de la Ruta de los Volcanes, que refleja la riqueza natural y cultural de nuestro país”, dijo la LNB.

Durante la preparación del sorteo participó Benjamín Bautista, guía turístico acreditado por CORSATUR, quien acompañó en la presentación de los premios mayores y tuvo el honor de elegir el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire.

Primer Premio: $175,000 – Billete N.°18002 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.°13305 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 19289 No vendido.