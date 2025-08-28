Entregan proyecto de iluminación del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel 

El Ministerio de Obras Públicas entregó el proyecto la iluminación del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel, el cual consta de 21 km de carretera con pasos a desnivel y puentes, iluminados con la bandera de El Salvador.

“Esta noche queremos inaugurar un proyecto sumamente importante para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Por décadas, la zona oriental había sido abandonada”, dijo el Ministro del MOP, Romeo Rodríguez.

La iluminación se llevo a cabo con postes translúcidos y paneles solares con la bandera de El Salvador: 846 paneles y luminarias instaladas, y 564 postes en todo el Periférico.

“Esta iluminación beneficia al transporte de carga, al turismo y a todos los salvadoreños que transitan por este lugar. Las luces se encienden de forma automática a partir de las 6:30 de la tarde y funcionan con fotocelda, garantizando una mejor visibilidad a todos los conductores”, añadió el titular del MOP.