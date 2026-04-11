JAC El Salvador presenta su nueva dirección con enfoque en confianza y soporte

Por
Steven Gúzman
-

Este sábado 11 de abril, JAC El Salvador marcará elinicio de una nueva etapa con el relanzamiento oficial de la marca bajo el concepto»Nueva Dirección: más respaldo, más confianza, distribuido por Velosa».

El evento, que se realizará en el Centro de Convenciones Salamanca de 9:30 a.m. a 1:00p.m., será una celebración familiar, comercial y tecnológica que reafirma elcompromiso de JAC con la movilidad moderna, confiable y accesible en el pais.

Una marca global que llega con fuerza a El Salvador

Con más de 10 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, presencia en más de 130países y una red de más de 1,200 centros de servicio internacionales, JAC Motors es unode los fabricantes más sólidos e innovadores de Asia.

La marca combina tecnologia de punta, procesos industriales inteligentes y un enfoquecentrado en la eficiencia y la durabilidad, lo que la posiciona como una alternativa realfrente a marcas tradicionales en segmentos clave como vehículos comerciales, pickupsySUVs.

Ahora, con un enfoque completamente adaptado al mercado salvadoreño, JAC sepresenta con una propuesta de valor clara: mayor nivel de equipamiento, planesfinancieros flexibles y un sólido respaldo postventa a través del distribuidor Velosa, todobajo estándares globales de calidad.

Portafolio de la marca

Vehiculos Comerciales JAC:

  • X200(1.5 toneladas): reparto urbano con agilidad y rendimiento.
  • KN1035 (2.75 t), KN1030 (3.0 t),KN1042 (3.4t): ideales para distribución y cargamedia.
  • N9OPRO (6.0 t): potencia y resistencia para flotas pesadas.

Pickups potenciadas:•

●T8 yT9: para quienes combinan trabajo, aventura y familia.

SUVs inteligentes:. JS2y JS4: conectividad, seguridad y estilo a un precio competitivo.

¿Qué esperar en este gran lanzamiento?

Zona Test Drive: Los asistentes podrán vivir la experiencia JAC a través de pruebas de manejo que lespermitirán evaluar el desempeño, confort y tecnologia de los vehiculos.

Zona Rodeo: Ambiente vaquero con toro mecánico, una experiencia de marca auténtica y divertida.

Zona Financiera: Asesoria personalizada para precalificación y preaprobación inmediata, con planes decrédito y condiciones especiales durante el evento.

Zona de bebidas:Cervezas locales en un ambiente relajado y sociable. Un espacio perfecto paracompartir, disfrutar y complementar la experiencia del evento.

Zona interactiva de exhibición: Descubre los modelos y recibe cotización inmediata. Los asistentes podrán conocer decerca cada vehículo, explorar sus características y recibir información detallada de lamano de asesores especializados.

“Esta es la nueva dirección de JAC: una marca que combina respaldo internacional,soluciones inteligentes y cercanía local. El 11 de abril comienza una nueva era paraquienes buscan más valor por su inversión», expresó Samuel Martino, Gerente de Marca de JAC El Salvador.

Artículo relacionadosMás del autor