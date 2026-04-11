JAC El Salvador presenta su nueva dirección con enfoque en confianza y soporte

Este sábado 11 de abril, JAC El Salvador marcará elinicio de una nueva etapa con el relanzamiento oficial de la marca bajo el concepto»Nueva Dirección: más respaldo, más confianza, distribuido por Velosa».

El evento, que se realizará en el Centro de Convenciones Salamanca de 9:30 a.m. a 1:00p.m., será una celebración familiar, comercial y tecnológica que reafirma elcompromiso de JAC con la movilidad moderna, confiable y accesible en el pais.

Una marca global que llega con fuerza a El Salvador

Con más de 10 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, presencia en más de 130países y una red de más de 1,200 centros de servicio internacionales, JAC Motors es unode los fabricantes más sólidos e innovadores de Asia.

La marca combina tecnologia de punta, procesos industriales inteligentes y un enfoquecentrado en la eficiencia y la durabilidad, lo que la posiciona como una alternativa realfrente a marcas tradicionales en segmentos clave como vehículos comerciales, pickupsySUVs.

Ahora, con un enfoque completamente adaptado al mercado salvadoreño, JAC sepresenta con una propuesta de valor clara: mayor nivel de equipamiento, planesfinancieros flexibles y un sólido respaldo postventa a través del distribuidor Velosa, todobajo estándares globales de calidad.

Portafolio de la marca

Vehiculos Comerciales JAC:

X200(1.5 toneladas): reparto urbano con agilidad y rendimiento.

KN1035 (2.75 t), KN1030 (3.0 t),KN1042 (3.4t): ideales para distribución y cargamedia.

N9OPRO (6.0 t): potencia y resistencia para flotas pesadas.

Pickups potenciadas:•

●T8 yT9: para quienes combinan trabajo, aventura y familia.

SUVs inteligentes:. JS2y JS4: conectividad, seguridad y estilo a un precio competitivo.

¿Qué esperar en este gran lanzamiento?

Zona Test Drive: Los asistentes podrán vivir la experiencia JAC a través de pruebas de manejo que lespermitirán evaluar el desempeño, confort y tecnologia de los vehiculos.

Zona Rodeo: Ambiente vaquero con toro mecánico, una experiencia de marca auténtica y divertida.

Zona Financiera: Asesoria personalizada para precalificación y preaprobación inmediata, con planes decrédito y condiciones especiales durante el evento.

Zona de bebidas:Cervezas locales en un ambiente relajado y sociable. Un espacio perfecto paracompartir, disfrutar y complementar la experiencia del evento.

Zona interactiva de exhibición: Descubre los modelos y recibe cotización inmediata. Los asistentes podrán conocer decerca cada vehículo, explorar sus características y recibir información detallada de lamano de asesores especializados.

“Esta es la nueva dirección de JAC: una marca que combina respaldo internacional,soluciones inteligentes y cercanía local. El 11 de abril comienza una nueva era paraquienes buscan más valor por su inversión», expresó Samuel Martino, Gerente de Marca de JAC El Salvador.