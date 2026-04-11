El Salvador fortalece su conectividad con nuevo aeródromo en Ahuachapán

El Gobierno de El Salvador inauguró el moderno Aeródromo El Zapote, ubicado en el distrito de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, una infraestructura estratégica que fortalece la conectividad aérea nacional y facilita el acceso hacia la zona costera occidental.

Este nuevo aeródromo se encuentra en las cercanías de la playa Garita Palmera y la bocana de la Barra de Santiago, una ubicación clave para la operación de la aviación general.

Gracias al trabajo articulado entre instituciones del Gobierno, especialmente con el Ministerio de Obras Públicas, este espacio se ha convertido en un aeródromo moderno, seguro y funcional, diseñado para responder a las necesidades actuales de la aviación.

El proyecto tuvo una inversión superior a los 2.3 millones de dólares, ejecutada con fondos del Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Obras Públicas, como parte de los esfuerzos por fortalecer la infraestructura aeronáutica del país.

Como parte del proyecto, se intervinieron más de 59,000 metros cuadrados, se pavimentó una nueva pista de aterrizaje de un kilómetro de longitud y se incorporaron sistemas de iluminación, señalización y drenaje que fortalecen la seguridad operacional.

Además, se construyeron oficinas de Migración y Extranjería, áreas de espera, estacionamiento y un muro perimetral que garantiza condiciones adecuadas de seguridad para las operaciones aéreas.

El Aeródromo El Zapote atenderá principalmente a la aviación general, permitiendo operaciones relacionadas con emergencias médicas, vuelos de entrenamiento y turismo aéreo. Asimismo, esta infraestructura fortalece la red aeronáutica nacional al ampliar las capacidades operativas del país más allá de los aeropuertos principales y facilitar la movilidad interna entre diferentes puntos del territorio.

Con las mejoras realizadas, el aeródromo también se integra a la modalidad de Cielos Abiertos, lo que permitirá una mayor conectividad en la región.

La inauguración del Aeródromo El Zapote forma parte de la estrategia nacional para modernizar la infraestructura aeronáutica y fortalecer la conectividad del país, que incluye inversiones en los aeropuertos internacionales, la modernización del Aeródromo El Jagüey y la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una obra estratégica que ampliará las capacidades de conectividad aérea de El Salvador.

El Gobierno de El Salvador reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura, faciliten la movilidad y consoliden una red aeronáutica moderna, segura y eficiente para el país.