“Piter is back”: Peter Albeiro promete un show de alto nivel en San Salvador

El humorista colombiano Peter Albeiro anunció su regreso a los escenarios salvadoreños con un espectáculo cargado de energía, humor y nuevas historias bajo el concepto “Inolvidable”.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Presidente a las 8:00 de la noche, donde el público podrá disfrutar de una experiencia que, según el artista, lleva su comedia a otro nivel.

Las entradas ya están disponibles en Smart Ticket, con diferentes localidades dependiendo de la cercanía al escenario:

Ultra Platinum: $90

VIP: $65

Preferencial: $45

Con una trayectoria consolidada, Peter Albeiro busca sorprender a sus seguidores con un espectáculo renovado, dirigido a quienes disfrutan del humor directo y sin filtros.