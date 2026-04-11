“Piter is back”: Peter Albeiro promete un show de alto nivel en San Salvador

El humorista colombiano Peter Albeiro anunció su regreso a los escenarios salvadoreños con un espectáculo cargado de energía, humor y nuevas historias bajo el concepto “Inolvidable”.
El evento se llevará a cabo en el Teatro Presidente a las 8:00 de la noche, donde el público podrá disfrutar de una experiencia que, según el artista, lleva su comedia a otro nivel.
Las entradas ya están disponibles en Smart Ticket, con diferentes localidades dependiendo de la cercanía al escenario:
Ultra Platinum: $90
VIP: $65
Preferencial: $45
Con una trayectoria consolidada, Peter Albeiro busca sorprender a sus seguidores con un espectáculo renovado, dirigido a quienes disfrutan del humor directo y sin filtros.