Localizan a adolescente desaparecida y detienen a hombre de 30 años

Autoridades informaron sobre la localización de Erika Patricia Ramírez Morales, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 8 de abril en Sonsonate.

Tras la denuncia, se activaron protocolos de búsqueda que permitieron ubicar a la menor en Sonzacate, donde se encontraba en la vivienda de su pareja.

En el lugar fue intervenido Jeremías Natanael Torres Recinos, de 30 años de edad, quien será remitido por el delito de privación de libertad.

El procedimiento fue ejecutado por equipos de investigación en coordinación con unidades de inteligencia policial, como parte de las acciones para garantizar la seguridad de la población.