La nave de ‘Artemis II’ entrará a la Tierra superando «30 veces la velocidad del sonido»

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Los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, cuya misión, ‘Artemis II’, tenía como objetivo orbitar la Tierra para poner rumbo a la Luna y dar la vuelta al satélite, ha llegado a su meta.

Tras una semana de viaje, la tripulación aterrizará en la Tierra esta madrugada trayendo consigo una gran cantidad de datos e imágenes que abren un nuevo camino. La nave aterrizará sobre la costa de California. No será el momento más crítico de todo su viaje, pero sí que es importante que todo salga bajo lo previsto, especialmente para la seguridad de la tripulación. El momento de regreso a la Tierra también es un momento delicado.

Son 40 minutos decisivos, en los que se desacopla el módulo de servicio con los astronautas en el interior de la cápsula, que en ese momento inicia la caída libre, envuelta prácticamente en una bola de fuego al atravesar la atmósfera terrestre. Cuando a penas estén a seis kilómetros de la Tierra se van a desplegar los paracaídas.

Cómo funciona el sistema de aterrizaje

Los paracaídas serán los encargados de que disminuya la velocidad de la cápsula de los 300 km/h hasta que se pose sobre la superficie marina. Una vez en el mar, más o menos a las 2:00 de la madrugada, hora española, estará esperando la armada estadounidense para trasladar a estos astronautas hasta un buque.