El lado más personal de Adam Sandler: casado hace 22 años y con dos hijas también actrices

Redacción: Hola.com

Le gustaba hacer reír y su hermano le animó a mostrar su talento más allá del ámbito familiar. Aún era menor de edad cuando se subió por primera vez a un escenario como cómico en un club de Boston. Lo que no imaginaba Adam Sandler es todo lo que vendría después. Mientras estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, se intensificaban sus actuaciones y en una de ellas fue descubierto por Denis Miller. Aquello cambió su vida porque fue su llave para incorporarse a Saturday Night Live, programa que fue un gran impulso. Tanto, que ahora es imposible hablar de Hollywood sin nombrarle. Es uno de los actores más activos de la meca del cine y no deja de seguir sumando proyectos. Lo que pocos saben es que en muchas de las películas que protagoniza le acompañan también su mujer y sus hijas, cuya carrera es meteórica aunque muy discreta.

(Getty Images)

Un set de rodaje fue el escenario del primer cruce de miradas entre Adam Sandler y Jackie Titone, quien hasta ese momento se había ganado la vida como modelo mientras estudiaba. Era 1999 y ambos formaban parte del reparto de Un papá genial, película que tuvo una gran acogida y que a día de hoy sigue disponible en plataformas streaming. Conectaron de inmediato como el propio actor dijo en uno de sus aniversarios: «Nos miramos a los ojos y nos enamoramos profundamente. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer segundo que te vi y cada día te amo y quiero más«. A partir de ese momento se volvieron inseparables.

(Getty Images)

En 2002, Adam le propuso matrimonio a Jackie, que no sospechaba nada. “Jugué al baloncesto esa tarde, tratando de calmarme, y luego iba conduciendo. Iba diciendo cosas en voz alta, intentando asegurarme de decir todo lo correcto para que ella recordara cosas bonitas. Y lo hice bien. Ella llamó a su abuela y a su madre justo después y oí los aplausos por teléfono», detalló el actor en Good Morning America. Tras un año de compromiso, contrajeron matrimonio en una boda al aire libre y por el rito judío en Malibú, donde estuvieron acompañados por estrellas como Jennifer Aniston, la mejor amiga de la novia. En 2006 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Sadie y en 2008 su felicidad se multiplicó con Sunny. Ahora los cuatro se encuentran en el Festival de Venecia, donde el actor ha presentado Jay Kelly.

(Getty Images)

«A Jackie y a mí nos gusta pasar tiempo juntos. Intentamos hacernos reír, escucharnos, incluirnos, apoyarnos. Hacemos todo lo posible, eso es todo. Y nunca pensamos en separarnos. Siempre hablamos de nuestro futuro juntos», confesó el actor, que tiene su estrella en el Paseo de la Fama, en AARP The Magazine sobre el secreto de su estabilidad en un mundo tan cambiante como el de Hollywood. 22 años después de convertirse en marido y mujer, una de sus grandes pasiones sigue siendo trabajar juntos. A muchos de esos proyectos se han sumado también sus hijas, a las que hemos visto desde niñas en títulos como Zohan: licencia para peinar; Hotel Transilvania; Más allá de los sueños; Niños grandes; Misterioso asesinato; y ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! También participan con sus padres en Happy Gilmore 2.

(Getty Images)

Cuentan con el respaldo de sus padres para dedicarse profesionalmente a la interpretación, pero ni Adam ni Jackie quieren que tomen la vía fácil y las animan a formarse. Sadie estudia interpretación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York; mientas que Sunny aún está terminando sus estudios y ya tiene claro que también quiere trabajar en el espectáculo. Adam solo les da un consejo: fijarse en el trabajo de Carey Mulligan, una de las actrices británicas más talentosas.