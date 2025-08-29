Little Jesus se presenta nuevamente en El Salvador 

Con el objetivo de deleitar a los amantes del rock en español, la banda mexicana «little Jesus» se presentará nuevamente en el territorio salvadoreño, concretamente en el Museo MARTE.

Su música toma influencias de artistas como Radiohead, The Strokes, Phoenix, Michael Jackson, The Killers. Sus canciones suelen abordar temas de amor, desamor y nostalgia, a menudo con metáforas de la vida según sus oídos, ojos y perspectiva.

Visitaron nuestro país en 2017 en la gira del Río Salvaje con un primer encuentro con el público salvadoreño lleno de energía, talento y fans emocionados por disfrutar con una de las bandas más influyentes y queridas de la escena independiente latinoamericana, gracias a su propuesta fresca, letras creativas y una constante evolución sonora.